Soma Casiadi Bako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soma Casiadi Bako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Soma Casiadi Bako kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Soma Casiadi Bako ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Soma Casiadi Bako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soma Casiadi Bako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Soma Casiadi Bako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soma Casiadi Bako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soma Casiadi Bako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soma Casiadi Bako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soma Casiadi Bako 13 Şubat 2002 tarihinde Miercurea Ciuc şehrinde doğmuştur.  Romanya,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Soma Casiadi Bakó şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soma Casiadi Bako Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına - tarihinde katılmıştır. Soma Casiadi Bako'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Soma Casiadi Bako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soma Casiadi Bako isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Soma Casiadi Bako Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soma Casiadi Bako kimdir

Soma Casiadi Bako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soma Casiadi Bako şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Soma Casiadi Bako nereli

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