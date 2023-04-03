Soma İto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soma İto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soma İto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Soma İto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Soma İto {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 伊藤 颯真 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Soma İto Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Fukuoka University futbol takımında oynamaktadır. Fukuoka University takımına - tarihinde katılmıştır. Soma İto'nin Fukuoka University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Soma İto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Soma İto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Soma İto şuan Fukuoka University takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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