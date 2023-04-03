Soma İto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soma İto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Soma İto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Soma İto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.