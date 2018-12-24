Soma-Kırkağaç yolundaki terör saldırısı davası 20 Şubat’a ertelendi

Manisa'nın Soma ilçesinde 28 Nisan 2016'da jandarma aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısına ilişkin 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına, duruşmanın ise 20 Şubat 2019 tarihine ertelenmesine karar verdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 28 Nisan 2016'da jandarma aracının geçişi sırasında gerçekleşen terör saldırısının ceza davası Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Sami Öztürk ve avukatı katıldı. Diğer tutuklu sanık Enes Adlım ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan Sami Öztürk, terör örgütü PKK üyeliğini kabul ettiğini ancak Soma-Kırkağaç kara yolunun Aksu mevkisindeki terör saldırısıyla ilgisinin olmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti başkanı hakimin İzmir'de sahte kimlikle, bomba yüklü araçta, çantasında Soma-Kırkağaç kara yolundaki saldırıya ilişkin görüntü ve fotoğrafların yer aldığı harici bellekle ve diğer tutuklu sanık Enes Adlım ile yakalandığını hatırlatması üzerine sanık Öztürk, söz konusu araca otostop yaparak tesadüfen bindiğini, araçta bomba olduğunu bilmediğini, araçta bulunan materyallerin kendisine ait olmadığını, diğer tutuklu sanığı ise tanımadığını öne sürdü.

Sanık Öztürk'e, Mardin'de bulunan bomba yüklü araçta da parmak izinin çıktığının hatırlatılması üzerine, Mardin'de kaçakçılık yaptığını, herhangi bir otomobilin üzerinde parmak izinin çıkabileceğini, bomba yüklü araçla ilgisinin olmadığını dile getirdi.

Mahkemeye SEGBİS aracılığıyla katılan Sanık Adlım de Öztürk'ü tanımadığını, terör örgütü üyeliğini kabul ettiğini ancak hiçbir eyleme katılmadığını, Karadeniz Amanoslar ve Güneydoğu'daki bazı terör saldırılarının üzerine yıkılmaya çalışıldığını söyledi. Mahkeme heyeti sanıklarının savunmalarını aldıktan sonra tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına, duruşmanın ise 20 Şubat 2019 tarihine ertelenmesine karar verdi.

Olay

Soma-Kırkağaç karayolunda 28 Nisan 2016 tarihinde jandarma aracının geçişi esnasında yol kenarına yerleştirilen patlayıcı infilak ettirilmiş, takviye ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından gerçekleştirilen ikinci patlamada ise bir asker hafif yaralanmıştı. Saldırı sonrası kaçan şüpheliler, İzmir'in Konak ilçesi Ballıkuyu semtinde yapılan uygulama sırasında durdurulan araçta bomba düzeneği, 2 tabanca, 3 el bombası ile birlikte terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldıkları iddiasıyla "Mervan" kod adlı Sami Öztürk ile "Soro" kod adlı Enes Adlım ele geçirilmişti.

Kaynak: İHA