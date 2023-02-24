Soma Novothny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soma Novothny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Soma Novothny kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Soma Novothny ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Soma Novothny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soma Novothny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Soma Novothny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soma Novothny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soma Novothny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soma Novothny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soma Novothny 16 Haziran 1994 tarihinde Veszprém şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Novothny Soma Zsombor şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soma Novothny Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Soma Novothny, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Soma Novothny'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Soma Novothny Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/NovothnyS

http://www.instagram.com/novothnysoma/

Soma Novothny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soma Novothny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Soma Novothny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soma Novothny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Veszprém U17

1 Temmuz 2009 yılında Veszprém U19

1 Temmuz 2011 yılında VLS Veszprém

27 Ocak 2012 yılında Napoli U19

30 Haziran 2012 yılında VLS Veszprém

1 Temmuz 2012 yılında Napoli U19

2 Eylül 2013 yılında Paganese

30 Haziran 2014 yılında Napoli

1 Eylül 2014 yılında Mantova

31 Aralık 2014 yılında Napoli

5 Ocak 2015 yılında Südtirol

30 Haziran 2015 yılında Napoli

18 Ağustos 2015 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2016 yılında Napoli

24 Ağustos 2016 yılında VV St. Truiden

25 Ağustos 2016 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2017 yılında VV St. Truiden

14 Temmuz 2017 yılında Újpest FC

14 Mart 2019 yılında Busan IPark

31 Aralık 2019 yılında Újpest FC

7 Eylül 2020 yılında Bochum

3 Ocak 2022 yılında Anorthosis

1 Temmuz 2022 yılında Vasas FC

Soma Novothny kimdir

Soma Novothny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soma Novothny şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

Soma Novothny Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Soma Novothny nereli

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