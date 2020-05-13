Soma şehitleri facainın 6. yılında şehitlikte düzenlenen törenle anıldı
Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren 301 işçi, bu yıl Kovid-19 tedbirleri altında Madenciler Şehitliği'nde dualarla anıldı.
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13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:32
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