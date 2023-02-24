Soma Szuhodovszki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soma Szuhodovszki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soma Szuhodovszki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soma Szuhodovszki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soma Szuhodovszki 30 Aralık 1999 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soma Szuhodovszki Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EM Sports Consulting yapmaktadır. Soma Szuhodovszki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Soma Szuhodovszki'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Soma Szuhodovszki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soma Szuhodovszki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soma Szuhodovszki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soma Szuhodovszki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında MTK U17

1 Temmuz 2015 yılında MTK U19

1 Temmuz 2016 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2018 yılında Monor SE

30 Haziran 2019 yılında MTK Budapest II

17 Temmuz 2019 yılında Tiszakécske

30 Haziran 2020 yılında MTK Budapest II

20 Temmuz 2020 yılında ETO FC Győr

30 Haziran 2021 yılında MTK Budapest II

22 Temmuz 2021 yılında Kecskemét

Soma Szuhodovszki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soma Szuhodovszki şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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