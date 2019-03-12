Soma’da 2018 yılında uyuşturucuya geçit verilmedi

Manisa'nın Soma ilçesinde 2018 yılındaki faaliyetleri değerlendiren Soma İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akol, "2018'de toplamda 3 kilogramdan fazla esrar, bine yakın da uyuşturucu hap ele geçirdik. Uyuşturucu madde olaylarında Soma'da 2018 yılında kullanan ve satan 100'den fazla kişiye işlem uygulandı" dedi.

Soma İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akol ilçenin 2018 yılı emniyet faaliyetlerini değerlendirdi. Asayiş olayları ve trafik cezalarıyla ilgili detayları paylaşan Akol, enerjiye dayalı istihdamı nedeniyle tüm illerden vatandaşların yaşamasına rağmen Soma'nın asayiş yönünden Manisa'nın en huzurlu ilçesi olduğunu kaydetti. En büyük sıkıntının trafikte olduğunun altını çizen Akol, 2018'de 20 bin araca ceza uygulandığını bunun 10 binini hatalı parkların oluşturduğunu vurguladı.

2017 yılına göre 2018'de hem mala hemde topluma karşı işlenen suçlarda düşüş olduğunu kaydeden Soma İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akol, "Soma'nın merkez nüfusu 95 bin olmasına rağmen kısıtlı personellerle iyi iş çıkardık. Evden hırsızlık olaylarında yüzde 53 azalma var. İş yerinden hırsızlıkta ise yüzde 40, oto hırsızlığında ise yüzde 46 azalma var. Amacımız bunu devamlı hale getirmek." dedi.

Soma'da uyuşturucu madde konusunda da en aza indirgemek amacıyla güzel çalışmalar olduğuna dikkat çeken Akol, "2018'de toplamda 3 kilogramdan fazla esrar, bine yakın da uyuşturucu hap ele geçirdik. Uyuşturucu madde olaylarında Soma'da 2018 yılında kullanan ve satan 100'den fazla kişiye işlem uygulandı" diye konuştu.

Alkollü araç kullanımından dolayı 111 kişiye adli işlem uygulandığını belirten Akol, "Alkollü araç kullanımı ile ilgili 2018'de 111 kişiye adli işlem uygulandı. Bilindiği üzere belli bir promil üstüne adli işlem uygulanıyor. 2018 yılında Soma'da genel olarak 53 bin kişi GBT taraması yapılmış. Çeşitli suçlardan yakalaması bulunan 476 kişiye de gerekli işlemler yapılmış" dedi.

2018 yılında toplamda 153 bin araç sorgulandığını belirten Akol, "45 bin araçta sadece trafik uygulamalarında kontrol edildi. Bunlardan 20 binine cezai işlem uygulandı. Bunun 10 bine yakınını hatalı park oluşturuyor. 2018'de bu araçlara yazılan toplam ceza miktarı ise 4 milyon liranın üzerinde. 2017'de bu rakam 2 milyon lira civarındaydı. Gürültü yapan ve çevreyi rahatsız eden araçlar konusunda 2 bin 100 araca ceza uygulandı" ifadelerini kullandı. Soma'da 28 noktaya 105 kurulduğunu belirten Akol, "10 noktaya da talepte bulunduk. Bakanlık onay verirse onlarda kurulacak. Soma'da gece olaylarına karşı 6 bekçi göreve başladı. 3'ü de başlayacak. Bu arkadaşlarımız sadece gece bekçiliği yaparak mahallelere göz kulak olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA