Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın Soma ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.13'te merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 13 metre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar oluşmadı.

DHA