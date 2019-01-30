Soma'da 7 eve giren hırsız tutuklandı

MANİSA'nın Soma ilçesinde, 7 farklı eve girerek hırsızlık yaptığı belirlenen K.Y., tutuklandı.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentte son 1 ay içerisinde 7 farklı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, K.Y. adlı şüphelinin hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Düzenlenen operasyon neticesinde K.Y.'nin evinde yapılan aramada 7 farklı evden çalınan televizyon, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, tüfek, telefon, motosiklet plakası ve birçok saat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Y. tutuklandı.

DHA