Soma'daki termik santral mühürlendi (4)
Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santralin verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmaması nedeniyle mühürlenmesinin ardından 13 termik santralle ilgili alınan kararları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıkladı.
BAKANLIK TALİMATIYLA MÜHÜR KALDIRILIP "SICAK SU AKIŞI" BAŞLATILDI
Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santralin verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmaması nedeniyle mühürlenmesinin ardından 13 termik santralle ilgili alınan kararları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıkladı. Bakan Kurum, "5 termik santral tamamen, 1 termik santral kısmi kapatıldı. 6 santralde mühürleme işlemleri tamamlandı. 7 termik santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verildi, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini aldı" dedi.
Bakan Kurum'un açıklamasının ardından Soma Termik Santrali'nin, ilçenin bölgesel ısıtmasında kullanılan kısmında sıcak su akışı için mühür kaldırılıp, çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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