Somaki ne demek, TDK'ya göre Somaki kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Somaki ne demek? Somaki TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi somaki kelimesi. Peki somaki ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre somaki nedir, somaki kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SOMAKİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Somaki kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Somaki kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre somaki kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kızıl veya yeşil renkte, damarlı ve çok sert bir porfir türü mermer

- Bu mermerden yapılmış



SOMAKİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Az sonra kraliçenin yeşil somaki banyosunda idim.

