Somali kana bulandı! Bomba yüklü araçlarla terör saldırısı: Yüzlerce ölü ve yaralı var

Terör saldırılarının hedefi olan Somali, bir kez daha kana bulandı. Başkent Mogadişu'daki Eğitim Bakanlığına iki bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlamalar sonrası yükselen dumanlar şehrin birçok yerinden görülürken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CUMHURBAŞKANI ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Patlamanın yaşandığı yerde incelemede bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud terör saldırılarında en az 100 kişinin öldüğünü ve 300’den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

ACİL KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPILDI

Mogadişu'daki hastaneler acil kan bağışı çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığından yaşanan patlamalara ilişkin yapılan açıklamada Somali halkına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

Haberin Devamı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Somali’nin başkenti Mogadişu'da bugün (29 Ekim) meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaralıların bir kısmının tedavileri Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etmektedir.

Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."