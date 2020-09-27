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Somali ordusu, aşağı Şabelle bölgesinde Eş-Şebab'ın rehin aldığı 40 çocuğu kurtardı

Somali ordusundan yapılan açıklamaya göre, ordu, Barire şehrindeki köylerde eş-Şebab'a yönelik operasyonlar düzenledi.Operasyonlarda örgütün rehin aldığı 40 çocuğu...

Somali ordusu, aşağı Şabelle bölgesinde Eş-Şebab'ın rehin aldığı 40 çocuğu kurtardı

MOGADİŞU (AA) - Somali ordusu, aşağı Şabelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'ın rehin aldığı 40 çocuk kurtardı.

Somali ordusundan yapılan açıklamaya göre, ordu, Barire şehrindeki köylerde eş-Şebab'a yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda örgütün rehin aldığı 40 çocuğu kurtarılırken, 16 terörist de etkisiz hale getirildi.

Bu arada rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan örgütün rehin aldığı çocukların intihar eylemlerinde kullanılacağı öğrenildi.

Ülkede 2004'te kurulan terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Somali ordusu ise son birkaç aydır aşağı Şebelle, Mudug, Bakol ve Gedo vilayetlerinde terör örgütünün kontrolündeki bazı yerleşimleri teröristlerden arındırdı.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgal eden Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
 

 



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