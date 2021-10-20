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  3. Somali'de 1969'dan bu yana bir ilk! Puntland eyaletinde halk ilk kez oy kullanacak!

Somali'de 1969'dan bu yana bir ilk! Puntland eyaletinde halk ilk kez oy kullanacak!

Somali'nin Puntland eyaletinde 1969'dan bu yana bir ilk yaşanıyor. Puntland eyaletinin yerel hükümet seçimlerinde halk, 1969'dan bu yana ilk kez sandığa giderek oy kullanabilecek.

Somali'de 1969'dan bu yana bir ilk! Puntland eyaletinde halk ilk kez oy kullanacak!

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, seçimlerden günler önce seçmen kaydına başlayan Puntland eyaleti, yerel hükûmet seçimlerini 25 Ekim'de düzenlemeye alacak.

Ülkedeki güvenlik sorunu nedeniyle halk yerine yıllardır kabile temsilcileri milletvekillerini seçiyordu. Puntland eyaleti bir ilke imza atarak halkın kendi vekillerini kendilerinin seçmesine imkan tanıyacak. Puntland'ın Qardho, Eyl ve Ufeyn bölgesi sakinleri, kendilerine dağıtılan seçmen kartlarıyla sandık başına gidecek.

Seçim takvimindeki gecikme ile şiddet olaylarının görüldüğü ülkede, süreci Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin devralmasıyla tansiyon düşürülmüştü. Ancak Roble ve Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu arasında yetki tartışmaları başlamıştı.

Somali'de 1969'dan bu yana bir ilk! Puntland eyaletinde halk ilk kez oy kullanacak!

SOMALİ'NİN SEÇİM SİSTEMİ

Ülkede meclis ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor. Meclisin, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor. Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseyleri tarafından belirleniyor.

Seçilen meclis üyeleri hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor. Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde tüm ülkede "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılamadı.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.

Somali'de, cumhurbaşkanı adayları arasında iki eski cumhurbaşkanı, bir başbakan ve bir de meclis başkanı bulunuyor.

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