İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Somali’de benzin istasyonunda yangın

Somali’de benzin istasyonunda yangın

Somali'nin Guriel şehrinde bir benzin istasyonunda yangın çıktığı ancak şehirde yangını söndürecek bir itfaiye aracı bulunmadığı belirtildi.

Somali’de benzin istasyonunda yangın

Somali'nin Guriel şehrinde bir benzin istasyonunda yangın çıktığı ancak şehirde yangını söndürecek bir itfaiye aracı bulunmadığı belirtildi.

Somali'nin Guriel şehrinde bir benzin istasyonunda yangın çıktı. Yangının çıktığı benzinlikte patlamalar meydana geldiği, alevlerin çevredeki iş yerlerine ve binalara sıçradığı ifade edildi. Şehirde itfaiye aracının bulunmaması nedeniyle, yangının yayılmasından endişe ediliyor.

Kente en yakın itfaiye aracının ancak 4 saat sonra bölgeye ulaşabileceği belirtiliyor.

Somali'nin orta kesimlerinde bulunan Guriel şehrinde alt yapı bulunmuyor.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.