Somali’de bomba yüklü araç patladı: 5 ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araç patladı, 5 kişi hayatını kaybetti.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araç patladı, 5 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basın patlamanın şehrin en işlek noktalarından olan Maka Al Mukaram caddesinde meydana geldiğini; en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini; çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.
Patlama sonrası araçlar yandı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.