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Somali’de bomba yüklü araç patladı: 5 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araç patladı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Somali’de bomba yüklü araç patladı: 5 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araç patladı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basın patlamanın şehrin en işlek noktalarından olan Maka Al Mukaram caddesinde meydana geldiğini; en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini; çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

Patlama sonrası araçlar yandı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.

DHA

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