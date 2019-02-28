Somali’de bomba yüklü araç patladı: 5 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araç patladı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basın patlamanın şehrin en işlek noktalarından olan Maka Al Mukaram caddesinde meydana geldiğini; en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini; çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

Patlama sonrası araçlar yandı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.

DHA