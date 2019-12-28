Somali'de bombalı araç saldırısı: 50 ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Maliye Bakanlığına bağı bir gümrük merkezinin yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Maliye Bakanlığına bağı bir gümrük merkezinin yakınında bomba yüklü araç infilak etti. Somali polisi, Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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