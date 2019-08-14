Somali'de bombalı araçla saldırı düzenlendi. Ölü veya yaralı durumu hakkında henüz bilgi yok.

Saldırı, Mogadişu'nun batısındaki Awdheegle bölgesinde bombalı araçla düzenlendi. Ölü ve yaralı sayısı bilinmezken; saldırının Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlendiği belirtildi. Patlamanın hemen ardından Eş-Şebab militanları ile güvenlik görevlileri arasında silahlı çatışmanın çıktığı duyuruldu.

DHA