Somali’de bombalı araçla saldırı
Somali'de bombalı araçla saldırı düzenlendi. Ölü veya yaralı durumu hakkında henüz bilgi yok.
Somali'de bombalı araçla saldırı düzenlendi. Ölü veya yaralı durumu hakkında henüz bilgi yok.
Saldırı, Mogadişu'nun batısındaki Awdheegle bölgesinde bombalı araçla düzenlendi. Ölü ve yaralı sayısı bilinmezken; saldırının Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlendiği belirtildi. Patlamanın hemen ardından Eş-Şebab militanları ile güvenlik görevlileri arasında silahlı çatışmanın çıktığı duyuruldu.
DHA
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