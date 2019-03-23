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Somali'de büyük patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleşen büyük bir patlama yüzünden dumanların yükseldiği bildiriliyor

Somali'de büyük patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleşen büyük bir patlama yüzünden dumanların yükseldiği bildiriliyor.

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