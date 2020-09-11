Somali'de intihar saldırısı: 3 ölü

Somali'nin güneyindeki Kismayo şehrinde bir caminin dışında düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

bir muhabirin Kismayo'daki güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, intihar eylemcisi cuma namazı sonrası caminin dışında Jubaland Ticaret Odası Başkanı Shafi'i Rabi Kahin'i hedef aldı.

Saldırıda 7 kişi yaralanırken Kahin'in de aralarında olduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Jubaland Eyaleti Başkanı Ahmed Muhammed İslam yaptığı açıklamada, saldırıda ölenler arasında Kahin'in olduğunu doğrulayarak hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Henüz üstlenenin olmadığı eylem, ülkede son 48 saat içinde yapılan üçüncü saldırı oldu.

Çarşamba günü Mogadişu, dün ise Gedo bölgesinde yapılan bombalı eylemlerde 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıları terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.