Somali’de korkutan patlama: 6 ölü 7 yaralı

Polis yetkilisi Abdi Mohamud, basına yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'da Lido Plaj'ındaki bir restoranda intihar saldırısı olduğu tahmin edilen bir patlama meydana geldiğini açıkladı. Mohamud, patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını söyledi.

PATLAMAYI ÜSTLENEN OLMADI

Mohamud, aralarında Somali Polis Komutanı Abdi Hassan Mohamed Hijaar ve milletvekillerin bulunduğu çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin saldırı sırasında restoranda olduğunu belirtti. Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, patlamanın ardından silah sesleri duyulduğu öne sürüldü. Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

Son dakika: Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama!