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Somali’de korona virüsten ilk ölüm

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 87 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül korona virüs nedeniyle Somali'de ilk ölüm gerçekleşti.

Somali’de korona virüsten ilk ölüm

Somali'de korona virüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı bildirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 87 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül korona virüs nedeniyle Somali'de ilk ölüm gerçekleşti.

Somali Sağlık Bakanı Fawziya Abikar Nur Twitter'dan yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle gerçekleşen ölümü doğruladıklarını ifade etti. Bakan Nur, 4 yeni virüs vakasının tespit edildiğini ve ülke genelinde vaka sayısının 12'ye yükseldiğini kaydetti.

Kaynak: İHA




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