Somali'de otele bomba yüklü araçla saldırı! Ölü ve yaralılar var

Somali’nin başkenti Mogadişu'daki Lido sahilinde bulunan otele bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi ve sonrasında çatışma çıktı.

Bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 17 kişi hayatını kaybederken, en az 30 kişi de yaralandı.

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan açıklamada saldırı sonrası arama kurtarma çalışmaları yapıldığı ve 200'den fazla kişinin kurtarıldığı ifade edildi.

İNTİHAR SALDIRISINI TERÖR ÖRGÜTÜ EŞ-ŞEBAB ÜSTLENDİ

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Somali'de 2004'te kurulan terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Örgüt üyeleri, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, SOMALİ'DEKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu’daki otele bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı ve ardından çıkan çatışma sonucu birçok kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırı ve çatışma sonucu birçok kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralılar olduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.