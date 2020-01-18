Somali'de Türk müteahhitlere bombalı saldırı: 3'ü Türk en az11 yaralı

Reuters, Somali'nin başkenti Mogadişu'danın 30 km dışında Türk müteahhitlere yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü Türk en az 11 kişi yaralandı.

Reuters'ın verdiği bilgiye göre bombalı araç, Tük mühendisler ve Somali polisinin öğle yemeği yediği yere daldı.

BÜYÜKELÇİ YILMAZ: ÖLÜ BİLGİSİ YOK, YARALANANLAR VAR

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz saldırı ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında ölü bilgisinin olmadığını ancak saldırıda yaralananların bulunduğunu belirtti.

Ayrıntılar gelecek...