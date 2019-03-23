İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Somali’deki patlamada ölü sayısı 11’e yükseldi

Somali’deki patlamada ölü sayısı 11’e yükseldi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Somali’deki patlamada ölü sayısı 11’e yükseldi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi. Ölenler arasında Çalışma Bakanı Yardımcısı Saqar Ibrahim Abdalla'nın da olduğu belirtildi.

El Şebab terör örgütünün, Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet binasına bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada yaşamını yitirenler arasında Çalışma Bakanı Yardımcısı Saqar Ibrahim Abdalla'nın da olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.