Somalili askerlerin eğitimi tamamlandı

Somali'den gelen misafir askeri personelin, Isparta'da sürdürdüğü eğitim başarıyla tamamlandı.

Isparta'da bulunan, Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda komando eğitimi alan Somalili misafir askerlerin, "Dağcılık, Mayın ile El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve Meskun Mahallerde Teröristle Mücadele Eğitimleri" başarıyla tamamlandı.

Kaynak: İHA