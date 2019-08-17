Somali’nin Jubaland Bölgesel Yönetimi meclis başkanını seçti

Somali'nin Jubaland Bölgesel Yönetimi'nin yeni meclis başkanı, milletvekillerinin yaptığı oylama sonucu Sheekh Abdi Mohammed oldu.

Somali'nin Jubaland Bölgesel Yönetimi milletvekilleri meclis başkanını seçti. Sheekh Abdi Mohammed 55 oyla Jubaland bölgesel yönetimi yeni meclis başkanı oldu. Aşiret liderleri tarafından belirlenen bölgesel yönetimi milletvekilleri bugün meclis başkanını seçmek için toplandı. 73 milletvekilinin katıldığı Secimde eski meclis başkanı Sheekh Abdi Mohamed ve Hussein Shiinow yarıştı. Adaylar arasında tercih yapan milletvekilleri Sheekh Abdi Mohamed'i yeni başkan olarak seçti.

Meclis ayrıca Adan Khaliif ve Abdi Baaley Hussein de başkan yardımcıları olarak seçti. Seçimin gerçekleştiği salonda Merkez hükümetinin temsilcileri misafir olarak bulundu. Görev süresi dolan Bölge Yönetim Başkanı Ahmed Mohamed İslam ise yeni seçilen meclis başkana tebrik ederek seçimde oy kullanan milletvekillerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA