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Somali'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Somali'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Somali'nin Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Somali'nin Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Somali'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Somali'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Somali Demokratik Cumhuriyeti olarak anılan, Doğu Afrika'da Afrika Boynuzu denilen coğrafi bölgede bulunan bir ülkedir.1991’de Somali İç Savaşı'nın başlamasından beri devletin çoğu bölgesinde merkezi bir hükûmet kontrolü yoktur. Uluslararası olarak tanınmış Federal Geçiş Hükümeti, ülkenin sadece küçük bir parçasını yönetmektedir.

Somali'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Somali 10496000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 82. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0013 olduğu görülmektedir.

Somali'nin Müslüman Nüfus sayısı 8,995,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 98,5 olarak rakamlara yansımıştır.

Somali'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Somali'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Somali'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Somali'nin yüz ölçümü 633064 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Somali'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 10320  km²    Karasal Alan : 627337 km²

Somali'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Somali'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Somali'nin Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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