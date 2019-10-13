Somaspor - Altındağ Belediyespor: 2-1
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Somaspor, iç sahada yenik duruma düştüğü maçta Altındağ Belediyespor'u mağlup etmeyi başardı: 2-1.
STAT: Soma Atatürk
HAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Bekir Özçelik (xx), Muhammet Munir Dadı (xx)
SOMASPOR: Ömer (xxx) - Erkul (xxx) (Dk. 87 Hayri Mert), Muhsin (xxx), Muammer (xx), Onur (xxx), AIi (xx), Yusuf Can (xxx) (Dk. 74 Bilal xx), Üzeyir (xx), Mustafa Şengül (xxx), Oğuzhan (xxx), Mehmet (xxx) (Dk. 75 Mustafa Bedirhan xx)
ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Kıvanç (x) - Emrah (x), Yalçın Eycan (xx), Hasan (x), Doruk Ekin (xx), Muzaffer (x), Semih (x) (Dk. 71 Serkan xx), Burak Balaban (xxx), Barış (xx) (Dk. 85 Burak Bozdilki), Bayram Can (x) (Dk. 48 Alihan xx), Fatih (x)
GOLLER: Dk. 15 Burak Balaban (Altındağ Bld), Dk. 17 Onur, Dk. 38 Mehmet (Somaspor)
SARI KARTLAR: Semih, Fatih (Altındağ Bld), Onur, Erkul, Ömer, Bilal (Somaspor)
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Somaspor, iç sahada yenik duruma düştüğü maçta Altındağ Belediyespor'u mağlup etmeyi başardı: 2-1.
Soma Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede 15. dakikada Burak Balaban'ın golüyle sarsılan siyah-beyazlı ekip, 17. dakikada Onur ve 38. dakikada Mehmet'le 3 puana uzandı. Grupta 8 maçta 5'inci galibiyetini elde eden Somaspor, puanını 16'ya çıkararak zirve takibini sürdürdü.
Kaynak: DHA
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