Somaspor - Darıca Gençlerbirliği: 2-0

STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Şahin Berker (xx), Soner Akgün (xx), Metin Yalçın (xx)

SOMASPOR: Ömer (xxx) - Erkul (xx) (Dk. 61 Muammer xx), Burak (xx), Muhsin (xx), Ahmet (xx) (Dk. 78 Oğuzhan xx), Onur (xxx), Ali (xx), Yusuf (xx) (Dk. 84 Melih), Üzeyir (xxx), Hayri (xx), Mehmet (xxx)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ali (x) - Mahmuthan (xx), Berat (xx), Ahmet Özer (x) (Dk. 73 Nebi x), Selman (x), Ömer (x), Emre Pehlivan (x) (Dk. 58 Ahmet Kutluer x), Metin (xx), Ferhat (x), Emre Alan (x) (Dk. 57 İbrahim x), Fahrettin (xx)

GOLLER: Dk. 26 Üzeyir, Dk. 81 Mehmet (Somaspor)

SARI KARTLAR: Mehmet (Somaspor) - Ahmet, Ferhat, İbrahim (Darıca GB)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 11'inci hafta mücadelesinde play-off hattında yer alan iki takımdan Somaspor evinde Darıca Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. İç sahada 4'te 4 yapan Somaspor, bu galibiyetle 22 puana ulaşıp rakibini yakaladı. Siyah beyazlı takımın gollerini 26'ncı dakikada Üzeyir, 81'inci dakikada Mehmet attı.

Kaynak: DHA