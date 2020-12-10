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Somaspor - Şile Yıldızspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 3. Lig 3. Grupta haftanın canlı izlenebilecek maçları arasında Somaspor - Şile Yıldızspor mücadelesi bulunuyor. Karşılaşmanın detayları ve canlı izleme linkleri haberimizde...

Somaspor - Şile Yıldızspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Bu sezon Misli.com sponsorluğunda geçen 3. Lig'de, günün maçı Somaspor - Şile Yıldızspor arasında oynanacak. 3. Lig 3. Grupta mücadele eden iki takımın zorlu karşılaşması öncesi tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Bu sezon, ligde 11 maça çıkan Somaspor, bu maçlarda topladığı 24 puanla 2. sırada yer alıyor. Şile Yıldızspor ise 12 maçta, 19 puana ulaşarak 7. sırada bulundu. Bu ligde Somaspor evinde 5 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Şile Yıldızspor deplasmanda 3 maçtır kazanıyor. Karşılaşmanın detayları ve canlı izleme linkleri haberimizde...

SOMASPOR - ŞİLE YILDIZSPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

Somaspor - Şile Yıldızspor mücadelesi, bugün saat 13.00'de Soma Atatürk Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Hakan Belder yönetecek. Mustafa Hakan Belder'in yardımcılıklarını ise Hacı Mehmet Ekmekyermez ve Faruk Yağlı üstlenecek. Futbolseverler, bu mücadeleyi Misli.com mobil uygulamaları üzerinden takip edebilecek. İşte Misli.com mobil uygulamalarından canlı maç izleme yolları...

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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