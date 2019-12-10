Sömelek Köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Sömelek Köfte tarifi

Sömelek Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kıyasıya yarışan gelinler Sömelek Köfte yapıp çeyrek altını almaya çalışacak. İşte tarifi..

Sömelek Köfte Tarifi İçin Malzemeler

Ben dondurucu için fazla miktarda yaptım bu yüzden ölçü olarak büyük kase kullandım, siz küçük kase kullanarak miktarı azaltabilirsiniz.

Köfte İçin

1 kaseden 2 parmak eksik tamamen yağsız dana kıyma

1, 5 kase kadar ince köftelik bulgur

Yarım paket irmik ( 250 gr )

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

Pulbiber

Tuz (Damak tadına göre )

Köfteleri Pişirmek için

Sıcak su

Tuz

Sebzeli Köfte İçin

1 büyük tabak köfte (Suda piştikten sonra )

4-5 adet yeşilbiber

10 adet kadar domates (Minik domateslerden kullandığım için miktar fazla, normal domates kullanırsanız 2-3 adet yeterli )

Zeytinyağı yada sıvı yağ

Pulbiber

Karabiber

İsteğe göre tuz

Sade Köfte İçin

1 tabak köfte (Suda piştikten sonra )

Zeytinyağı yada sıvı yağ

Karabiber

Pulbiber

İsterseniz çok az salça

SÖMELEK KÖFTE NASIL YAPILIR?