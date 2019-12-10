Sömelek Köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Sömelek Köfte tarifi
Sömelek Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünü yemeği Sömelek Köfte oldu. Peki hangi gelin çeyrek altını alacak? İşte Sömelek Köfte tarifi
Sömelek Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kıyasıya yarışan gelinler Sömelek Köfte yapıp çeyrek altını almaya çalışacak. İşte tarifi..
Sömelek Köfte Tarifi İçin Malzemeler
Ben dondurucu için fazla miktarda yaptım bu yüzden ölçü olarak büyük kase kullandım, siz küçük kase kullanarak miktarı azaltabilirsiniz.
Köfte İçin
- 1 kaseden 2 parmak eksik tamamen yağsız dana kıyma
- 1, 5 kase kadar ince köftelik bulgur
- Yarım paket irmik ( 250 gr )
- 1 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- Pulbiber
- Tuz (Damak tadına göre )
Köfteleri Pişirmek için
- Sıcak su
- Tuz
- Sebzeli Köfte İçin
- 1 büyük tabak köfte (Suda piştikten sonra )
- 4-5 adet yeşilbiber
- 10 adet kadar domates (Minik domateslerden kullandığım için miktar fazla, normal domates kullanırsanız 2-3 adet yeterli )
- Zeytinyağı yada sıvı yağ
- Pulbiber
- Karabiber
- İsteğe göre tuz
Sade Köfte İçin
- 1 tabak köfte (Suda piştikten sonra )
- Zeytinyağı yada sıvı yağ
- Karabiber
- Pulbiber
- İsterseniz çok az salça
SÖMELEK KÖFTE NASIL YAPILIR?
- Öncelikle köftenin yapılması gerekiyor bunu için geniş bir tepsiye et, bulgur, irmik, tuz, rendelenmiş soğan, pulbiber ve salçayı alıyoruz ve elimizle hepsi birbiriyle karışacak şekilde birkaç dakika yoğuruyoruz.
- Bütün malzemeyi karıştırınca ben çok miktarda yaptığım için yarısını başka bir kaba alarak bekletiyorum ve kalan yarısını yavaş yavaş su ( et olduğu için köfteye sıcak su kullanmıyoruz normal soğuk su ) ekleyerek yoğurmaya başlıyorum, 15- 20 dakika yumuşayıp toparlanıncaya kadar köfteyi yoğuruyoruz.
- Köfte yumuşayınca toparlayıp, elimizi hafifçe suya batırarak köfteden küçük parçalar koparıp parmak şeklinde yuvarlayarak şekillendiriyoruz ve geniş bir tepsiye bırakıyoruz, köfteler çok fazla birbirinin üzerine gelmemeli yapışabilir. Köftenin diğer yarısını da aynı şekilde hazırlıyoruz.
- Tencereye bolca kaynamış su ve üzerine tuz ekleyerek köfteleri parça parça ekliyoruz ve kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika pişirip süzgece alıyoruz ve suyunu süzdürüyoruz. Köfte çok olduğu için dağılmasın diye ben azar azar pişiriyorum, az yapılırsa bir seferde pişirilebilir.
- Şimdi köftemizi kavurmaya gelelim, ben 2 şekilde yapıyorum, köfte miktarını kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz.
- 1. Tavaya 3-4 yemek kaşığı zeytinyağını koyarak ocağa alıyoruz biraz pulbiber, biraz karabiber ekleyip ( isteğe bağlı çok az salçada eklenebilir ) Üzerine köfteleri ekleyerek 5 dakika kadar köfteleri ezmeden ara ara karıştırıp ocaktan alıyoruz ve servis ediyoruz.
- 2. Tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını koyarak ocağa alıyoruz üzerine istediğimiz şekilde doğradığmız yeşilbiberleri ekleyerek biraz kavurduktan sonra domatesleri ekleyip ( ben minik domates kullandığım için ikiye kestim ve fazla miktarda kullandım siz normal domatesi büyükçe doğrayarak daha az miktarda kullanabilirsiniz ) domates çok ezilmeden üzerine köfteleri, pulbiber ve karabiber ekleyip ezmeden ara ara biraz karıştırıp 4-5 dakika daha pişirip ocaktan alıyoruz.
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