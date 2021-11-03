Somer şeften elti kıskandıran barbunya laksa tarifi! MasterChef imza tabağı parmak yedirtti! işte, enfes "Barbunya Laksa" tarifi
MasterChef Türkiye’de bireysel dokunulmazlık oyunu için belirlenen yemek, Somer şefin imza tabağı oldu. İzleyicinin canını çektiren ve görsel şöleniyle herkese tarifini merak ettiren Barbunya Laksa yemeği tarifini, Somer Sivrioğlu sosyal medya hesabında takipçilerine sundu. Kayınvalidenizi, eltinizi kıskandıracak lezzetli tarif haberimizin devamında yer alıyor.
Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri haline gelen MasterChef Türkiye'de, birbirinden güzel tarifler seyircide merak uyandırıyor. Haftanın her gününde farklı bir tarife yer veren program, seyirciyi adeta iştaha getiriyor. Son olarak, bireysel dokunulmazlık oyunu için belirlenen yemek izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Somer şefin, barbunya balığı ve noddle ile birleştirip ortaya çıkardığı, barbunya laksa yemeği oldukça beğenilirken, tarifi de birçok kişi tarafından merak edildi. İşte, Somer şefin "Barbunya Laksa" tarifi...
SOMER ŞEFİN BARBUNYA LAKSA YEMEĞİ TARİFİ
Balık için malzemeler:
1. Barbun
2. Toz zerdeçal
3. Yıldız anason
4. Kırmızı soğan
5. Zeytinyağ
Noodle için malzemeler:
1. Pirinç unu
2. Su
3. Tuz
4. Patates nişastası
5. Zeytinyağ
Tofu için malzemeler:
1. Tofu
2. Un
Shrimp Paste için:
1. Jumbo karides
2. Oyster sos
3. Kırmızı köri paste
4. Barbunun kafası ve iskeleti
Demirhindi Ezmesi için:
1. Demirhindi
2. Su
Laksa için:
1. Tavuk suyu
2. Yıldız anason
3. Taze zencefil
4. Taze soğan
5. Kuru soğan
6. Sarımsak
7. Hindistan cevizi sütü
8. Esmer toz şeker
9. Demirhindi ezmesi
(Kendi yapacağınız demirhindi ezmesi)
10. Toz kişniş
11. Calı Fasülyesi
12. Kimyon
13. Shrimp Paste
14. Tatlı toz paprika
15. Chili biberi
Noodle servisi için malzemeler:
1. Susam yağı
2. Chili biberi
3. Soya filizi
4. Noodle
5. Taze soğan
6. Taze kişniş
7. Soya filizi
8. Lemongrass
BARBUNYA LAKSA YAPILIŞI
Lezzetten sizlere mide şöleni yaşatacak olan barbunya laksa yemeğinin yapılışı çok basit. Öncelikle, barbunların filetosunu çıkartıp tüm kılçıklarını ayıklayın. Daha sonra kılçıklarından sıyırdığınız barbunları zerdeçal ve yıldız anason ile marine edip 70 derecelik zeytinyağında poşe edin. Sonrasında noodle malzemeleri birleştirip karıştırın ve yassı noodle şekli verin.
Karides paste için;
Jumbo karidesler ayıklanıp, barbunun da ayıklanan kısımları ile fırına veriliyor. İyice kuruduktan sonra mutfak robotunda biraz zeytinyağ ile çekilir. Sonrasında oyster sos ve kırmızı köri paste ekleyin.
Demirhindiler sıcak suda bekletip çekirdekleri çıkartılıyor ve püre haline getiriliyor.
Laksa için tavuk suyu ve hindistan cevizi suyu bir tencereye koyulur. Geri kalan malzemeler suyun içine katılır ve kıvam alana kadar kaynatılır.
Hazırlanan noodler haşlandıkdan sonra bir vok tava içerisine susam yağı eklenir ardından noodle, chili biberi taze soğan ve çalı fasulyesi eklenir sote edilir.
Tofular, küp küp kesilip kızgın yağda una bulanarak kızartılır.
Vok tavadan çıkanlara lemon grass soya filizi taze kişniş eklenir.
Derin bir tabağa önce noodle karışımı, etrafına laksa dökülür. Laksanın üzerine kızarmış tofu koyulur, en üzerine barbun balıkları koyularak servis edilir.