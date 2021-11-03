Somer şeften elti kıskandıran barbunya laksa tarifi! MasterChef imza tabağı parmak yedirtti! işte, enfes "Barbunya Laksa" tarifi

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri haline gelen MasterChef Türkiye'de, birbirinden güzel tarifler seyircide merak uyandırıyor. Haftanın her gününde farklı bir tarife yer veren program, seyirciyi adeta iştaha getiriyor. Son olarak, bireysel dokunulmazlık oyunu için belirlenen yemek izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Somer şefin, barbunya balığı ve noddle ile birleştirip ortaya çıkardığı, barbunya laksa yemeği oldukça beğenilirken, tarifi de birçok kişi tarafından merak edildi. İşte, Somer şefin "Barbunya Laksa" tarifi...

SOMER ŞEFİN BARBUNYA LAKSA YEMEĞİ TARİFİ

Balık için malzemeler:

1. Barbun

2. Toz zerdeçal

3. Yıldız anason

4. Kırmızı soğan

5. Zeytinyağ

Noodle için malzemeler:

1. Pirinç unu

2. Su

3. Tuz

4. Patates nişastası

5. Zeytinyağ

Tofu için malzemeler:

1. Tofu

2. Un

Shrimp Paste için:

1. Jumbo karides

2. Oyster sos

3. Kırmızı köri paste

4. Barbunun kafası ve iskeleti

Demirhindi Ezmesi için:

1. Demirhindi

2. Su

Laksa için:

1. Tavuk suyu

2. Yıldız anason

3. Taze zencefil

4. Taze soğan

5. Kuru soğan

6. Sarımsak

7. Hindistan cevizi sütü

8. Esmer toz şeker

9. Demirhindi ezmesi

(Kendi yapacağınız demirhindi ezmesi)

10. Toz kişniş

11. Calı Fasülyesi

12. Kimyon

13. Shrimp Paste

14. Tatlı toz paprika

15. Chili biberi

Noodle servisi için malzemeler:

1. Susam yağı

2. Chili biberi

3. Soya filizi

4. Noodle

5. Taze soğan

6. Taze kişniş

7. Soya filizi

8. Lemongrass

BARBUNYA LAKSA YAPILIŞI

Lezzetten sizlere mide şöleni yaşatacak olan barbunya laksa yemeğinin yapılışı çok basit. Öncelikle, barbunların filetosunu çıkartıp tüm kılçıklarını ayıklayın. Daha sonra kılçıklarından sıyırdığınız barbunları zerdeçal ve yıldız anason ile marine edip 70 derecelik zeytinyağında poşe edin. Sonrasında noodle malzemeleri birleştirip karıştırın ve yassı noodle şekli verin.

Karides paste için;

Jumbo karidesler ayıklanıp, barbunun da ayıklanan kısımları ile fırına veriliyor. İyice kuruduktan sonra mutfak robotunda biraz zeytinyağ ile çekilir. Sonrasında oyster sos ve kırmızı köri paste ekleyin.

Demirhindiler sıcak suda bekletip çekirdekleri çıkartılıyor ve püre haline getiriliyor.

Laksa için tavuk suyu ve hindistan cevizi suyu bir tencereye koyulur. Geri kalan malzemeler suyun içine katılır ve kıvam alana kadar kaynatılır.

Hazırlanan noodler haşlandıkdan sonra bir vok tava içerisine susam yağı eklenir ardından noodle, chili biberi taze soğan ve çalı fasulyesi eklenir sote edilir.

Tofular, küp küp kesilip kızgın yağda una bulanarak kızartılır.

Vok tavadan çıkanlara lemon grass soya filizi taze kişniş eklenir.

Derin bir tabağa önce noodle karışımı, etrafına laksa dökülür. Laksanın üzerine kızarmış tofu koyulur, en üzerine barbun balıkları koyularak servis edilir.