Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye adından söz ettirmeye devam ediyor. Fakat sevilen yarışmaya ilişkin büyük bir kriz yaşandığı öne sürüldü. Bu kapsamda Somer Sivrioğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Evli mi? | Somer Sivrioğlu Masterchef'ten ayrılıyor mu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Somer Sivrioğlu, 25 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya’ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restron açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babası.

SOMER SİVRİOĞLU EVLİ Mİ?

MasterChef programının jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun yurt dışında yaşayan 18 senelik eşi Aslı Sivrioğlu'nu programın editörlerinden biriyle aldattığı ortaya çıktı.

18 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Somer Şef'in Derin ve Deniz adında bir kız ve erkek çocuğu var.

Avustralya’da eşi Aslı Sivrioğlu’yla iki restoranı olan ve daha sonra İstanbul’a MasterChef programında sunucu olmak için gelen Somer Sivrioğlu’nun yasak bir aşk yaşadığı iddia edildi. Çekim setinde tanıştığı esmer bir editörle yaklaşık dört aydır ilişki yaşadığı ortaya çıkan ünlü şefin, MasterChef’in final yapması sonrası Avustralya’ya gittiği öğrenildi. Aslı Sivrioğlu’nun 18 yıllık eşi Somer Sivrioğlu’nun kendisini aldattığını öğrenmesi sonrası tartışma yaşayan çift ayrılık kararı aldı. Ünlü şef Avustralya’daki evinden ayrılıp İstanbul’a döndü.

SOMER SİVRİOĞLU MASTERCHEF'TEN AYRILIYOR MU?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye, reyting sıralamasındaki yerini ve başarısını korumaya devam ediyor. Yapılan yemeklerden çok yarışmacılar arasındaki rekabetin ve tartışmaların gündem olduğu yarışma, yeni bir iddia ile adından söz ettirdi.

Masterchef olmak isteyen yarışmacıların her yeni bölümde hünerlerini sergilediği yarışmada şefler arasında kriz yaşandığı öne sürüldü.

Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın maaş konusunda tartışma yaşadığı iddia edildi. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın muhasebenin kapısına dayandığı ve kendisinin Türk Lirası üzerinden maaş alıp, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden üzerinden maaş almasını doğru bulmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

Sosyal medya fenomeni Ata Benli de Somer Siviroğlu'nun son dönemdeki hal, hareket ve tutumları nedeniyle yapım ekibini bıktırdığını öne sürdü. Bu gelişmelerin sonrası Somer Sivrioğlu'nun MasterChef'ten ayrılacağı iddia edildi. Fakat Acun Medya'dan net ve resmi bir açıklama gelmedi. İddiaların gerçek olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.