Somer Sivrioğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : 25.Mayıs.1971

Somer Sivrioğlu kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Aşçı

Somer Sivrioğlu doğum yeri : Kadıköy, İstanbul

SOMER SİVRİOĞLU BİYOGRAFİSİ

1 Eylül 2018 tarihinde Acun Ilıcalı’nın kanalı Tv8'de başlayan “MasterChef Türkiye” adlı yemek hazırlama yarışmasında jüri üyesi olarak Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu görev yaptı.

Somer Sivrioğlu, 25 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul, Kadıköy'de doğmuştur. Annesi restoran, bar işletmeciliği yapmıştır. Uzun yıllar annesi ile birlikte çalıştı, restorancılığa annesinden aldığı eğitimler ile başladı. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olduktan sonra 1995 yılında Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitti. Yüksek Lisans yaparken bir yandan da otellerin mutfağında çalıştı.

Avustralya'da ağırlama endüstrisinin çeşitliliğinden ve canlılığından etkilenen Somer Sivrioğlu, Avustralya'ya kalıcı olarak yerleşmeye karar verdi. Sydney'deki Wagamama restoranının ulusal operasyon müdürü olarak çalışmaya başladı. Somer Sivrioğlu, daha sonra 2008yılında Avustralya, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açtı. Menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline geldi. Daha sonra 2016 yılında açtığı ikinci restoranına “Anason” adını verdi.

2015 yılında Avustralyalı yazar David Dale ile “Anatolia: Adventures in Turkish Cooking” adlı bir kitap hazırladı.

Köşe yazarlığı da yapan Somer Sivrioğlu, ayrıca radyo programı olan Lezzete Yolculuk’u sundu. En iyi et, en iyi restorant, en iyi lezzet ödülü gibi birçok dalda ödül aldı.

Somer Sivrioğlu, Aslı Sencer ile evlidir. Bu evliliğinden bir oğlu, bir de kızı vardır. İşlerini eşi ile birlikte yöneten usta şef’in eşi ise işyerinin finansman kısmı ile ilgilenmektedir.



1 Eylül 2018 tarihinde Acun Ilıcalı’nın kanalı Tv8'de başlayan “MasterChef Türkiye” adlı yemek hazırlama yarışmasında jüri üyesi olarak Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu görev yaptı. Bu programda şef aşçı Murat Özdemir de yarıştı. Hafta sonları yayınlanan Program, toplamda 3 ay sürecek.

Kitapları :

2015 - Anatolia: Adventures in Turkish Cooking (David Dale ile birlikte)