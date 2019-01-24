Sömestir başladı, uyku ve beslenme düzenine dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilşah Karakurt, sömestirde veli ve öğrencilerin verimli bir tatil dönemi için önerilerde bulundu.

Medicana Çamlıca Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilşah Karakurt, sömestirde veli ve öğrencilerin verimli bir tatil dönemi için önerilerde bulundu. Bu dönemde çocuklar okulda oldukları kadar hareketli olamayıp zamanlarının tümünü evde geçirebildiklerini söyleyen Karakurt, "Tatilde hareketi arttırmak için çocukları bazı etkinliklere yönlendirmemiz gerekiyor. Örneğin arkadaşlarıyla bir araya gelmesi, bisiklete binmesi, karate, voleybol veya yüzme gibi su sporlarına yönlendirilmesi bu hareketlenmeyi sağlayacaktır. Bunun yanı sıra resim, seramik gibi çocuğun ilgisi çekebilecek sosyal etkinlikler yemeğe olan ilgisini dağıtacaktır" dedi.

"Geç saatte uyanmaya bağlı geç kahvaltı yeme düzenini bozar"

"Sabah erkenden kalkmaya alışkın olan ve erken saatte kahvaltı yapan çocuklar daha uzun sabah uykusundan dolayı kahvaltılarını geç saate bırakabilir" uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilşah Karakurt, bu gün içinde yeme düzenini bozarak daha fazla atıştırmalık tüketmelerine neden olduğunu ifade etti.

"Televizyon karşısında daha çok aperitif ve paketli gıda tüketilmekte"

Evde daha fazla vakit geçiren çocuklar televizyon izlemeye daha çok yönelebildiğini belirten Karakurt, "Televizyon karşısında daha çok aperitif ve paketli gıda tüketilmekte. Çocukların kahvaltı yapmalarını mutlak sağlamakla birlikte kahvaltıda yumurta, peynir, zeytin, esmer ekmek, bir tatlı kaşığı doğal bal ya da pekmez tüketmeleri sağlanabilir. Bu durumlarda havuç, salatalık gibi sebze dilimleri, fırında sebzeli karnabahar gibi atıştırmalıklar, yağsız patlamış bir su bardağı mısır verilebilir" ifadelerini kullandı.

Diyetisyen Nilşah Karakurt, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle ailelerin çocukları ödül sıfatı altında hamburger, pizza gibi fastfoood yemeğe götürmeleri çocuklarda bu tarz yiyeceklere olan sevgi ve ilgiyi arttıracağı için tavsiye etmemekteyim. Bunun yerine ailece tüketilecek sağlıklı ev yiyeceklerinden oluşan akşam yemeğini tercih edebilirsiniz".

Diyetisyen Nilşah Karakurt, önerdiği bir günlük menü şöyle;

"Kahvaltı:

Melemen veya omlet, bir dilim peynir, 5-6 tane zeytin, 1 tatlı kaşığı doğal bal veya pekmez

Öğle yemeği:

Sevdiği sebze yemeği, salata, yoğurt veya ayran, bulgur pilavı veya esmer ekmek,

Akşam yemeği:

Bir kâse çorba, etli sebze yemeği, balık, tavuk veya kurubaklagil yemeğinden biri, salata, bulgur pilavı veya esmer ekmek

Ara öğün

Kuru kayısı, gün kurusu, hurma, dut, kan üzümünden biri, bir porsiyon mevsim meyvesi, badem, fındık, fıstık, cevizden biri kefir veya süt"

Evde hazırlanabilecek sağlıklı hamburger

Ayrıca Diyetisyen Nilşah Karakurt, çocuklar için evde hazırlanabilecek sağlıklı hamburgeri de şöyle açıkladı:

"Tam buğday veya çavdar hamburger ekmeği, dana kıyma, kimyon, sarımsak 1/2 suyu sıkılıp ayrılmış soğan rendesi ile hamburger köftesi, göbek marul ve ev turşusu, çeyrek avokado ve bir yemek kaşığı labne peynir bir kaç damla limon suyu ve toz fesleğen ile sos haline getirilerek hamburgerin içine sürülür. Bir dilim çedar peynir eklenerek hamburger tamamlanır".

Kaynak: İHA