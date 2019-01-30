Sömestri tatilinde ders tekrarı yapan öğrencilere kayak keyfi

Yarıyıl tatilinde ders tekrarı yapan öğrenciler yoğun kampın ardından öğretmenleri ile birlikte kayak yapmakla ödüllendirildi.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nde okulların sömestri tatiline girdiği dönemde öğrencilerinin katıldığı ve yoğun geçen bir ders çalışma, ders tekrarı kampından sonra öğrenciler ve öğretmenler Karacadağ eteklerinde kayak çıkarması yaptı. Öğretmenleriyle beraber dağın zirvesine çıkan öğrenciler, gün boyunca kayarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Müdürü Erdal Avanos, başarılı geçen ara dönem ders çalışma ve ders tekrarı kampından sonra bu etkinliği gerçekleştirerek öğrencilerin stres atmasını amaçladıklarını dile getirdi. Avanos, "Bundan sonra da bu tür sosyal etkinliklere devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA