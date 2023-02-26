Somila Ntsundwana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Somila Ntsundwana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Somila Ntsundwana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Somila Ntsundwana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Somila Ntsundwana 26 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Somila Ntsundwana Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Somila Ntsundwana'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Somila Ntsundwana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SNtsundwana

Somila Ntsundwana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Somila Ntsundwana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Somila Ntsundwana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Somila Ntsundwana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bidvest Wits FC

31 Temmuz 2017 yılında AmaZulu FC

31 Ağustos 2019 yılında Royal Eagles

30 Haziran 2020 yılında AmaZulu FC

20 Ocak 2021 yılında Richards Bay

Somila Ntsundwana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Somila Ntsundwana şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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