Şömine aksesuarı olarak kullanıyordu kafa tası çıktı!
ABD'de bir yıl önce bulduğu objeyi evine götürüp şömine aksesuarı olarak kullandı. Komşularının yaptığı ihbar üzerine inceleme yapan polis ekipleri, aksesuar olarak kullanılanın bir kafatası olduğunu ve 8 yıldır kayıp bir şahsa ait olduğunu tespit etti.
KAFATASININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Amerika Birleşik Devletleri'nde film senaryolarını andıran bir olay yaşandı. Ülkenin doğu eyaletlerinden Tennessee'deki Gobey bölgesinde bir kişinin süs eşyası olarak kullandığı kafatasının, yıllardır kayıp olan Junior Willie McCann'e adlı kişiye ait olduğu ortaya çıktı.
ŞÖMİNENİN ÜSTÜNE SÜS DİYE KOYDU
Kafatasının bulup evine götüren şahıs, bir yılı aşkın bir süre boyunca şöminesinin üstünde süs eşyası olarak kullandı. Komşuların dikkatini çekmesi üzerine polise ihbar edilen kimliği belirsiz kişinin evine gelen polis, kafatasını incelenmek üzere DNA merkezine gönderdi.
8 YILDIR KAYIP BİRİNE AİT ÇIKTI
Yapılan incelemelerde, kafatasının 8 yıldır haber alınamayan Junior Willie McCann'e adlı kişiye ait olduğu tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.