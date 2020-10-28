Şömine aksesuarı olarak kullanıyordu kafa tası çıktı!

KAFATASININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde film senaryolarını andıran bir olay yaşandı. Ülkenin doğu eyaletlerinden Tennessee'deki Gobey bölgesinde bir kişinin süs eşyası olarak kullandığı kafatasının, yıllardır kayıp olan Junior Willie McCann'e adlı kişiye ait olduğu ortaya çıktı.

ŞÖMİNENİN ÜSTÜNE SÜS DİYE KOYDU

Kafatasının bulup evine götüren şahıs, bir yılı aşkın bir süre boyunca şöminesinin üstünde süs eşyası olarak kullandı. Komşuların dikkatini çekmesi üzerine polise ihbar edilen kimliği belirsiz kişinin evine gelen polis, kafatasını incelenmek üzere DNA merkezine gönderdi.

8 YILDIR KAYIP BİRİNE AİT ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, kafatasının 8 yıldır haber alınamayan Junior Willie McCann'e adlı kişiye ait olduğu tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.