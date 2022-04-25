Şömine Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şömine Ustası görev tanımı nedir, Şömine Ustası ne iş yapar, Şömine Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şömine Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şömine Ustası Tanımı;

__

Şömine Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Şömine Ustası Maaşları

Şömine Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Şömine Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şömine Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7112.09

Meslek Adı :

Şömine Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Tuğla Örme Ustaları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde tuğla, taş veya mermer malzemeyi kullanarak konut ve işyerlerinde ısınma veya dekoratif amaçlı şömine imal etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şömine Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tuğla taş veya mermeri verilen sipariş ölçülerine uygun olarak kesmek,

b) Kesilen mermer veya taşı perdah makineleriyle cilalamak,

c) Elmas çöp matkapla yahut elle metal kalem kullanılarak nakışları işlemek,

d) Şöminenin iç kısmına ateş tuğlası döşemek,

e) Harçla yerine monte ederek baca deliği çıkışına bağlamak,

f) Ön kısmına yanmaz cam kapak monte etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?