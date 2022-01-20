Şomluk ne demek, TDK'ya göre Şomluk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şomluk ne demek? Şomluk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şomluk kelimesi. Peki şomluk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şomluk nedir, şomluk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞOMLUK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şomluk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şomluk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uğursuzluk



ŞOMLUK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Issız denizin üzerine bir yalnızlık, bir şomluk çökmüştü.

