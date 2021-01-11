Son 4 gün: Bunu yapmayanlar toplu taşıma kullanamayacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla alınan önlemler arasında yer alan İstanbulkart ve HES kodu eşleştirmeleri için geri sayım başladı.

Risk altındaki vatandaşların izolasyon kurallarını ihlal etmemesi amacıyla başlatılacak olan uygulama gereği,15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak. koronavirüs risk grubunda bulunan vatandaşların toplu taşıma kullanamayacağının belirtildiği yeni tip koronavirüs genelgesi kapsamında, Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi yapılabilecek.

İSTANBULKART'A HES KODU NASIL YÜKLENİR?

İstanbul kartına HES kodu yükleme, ekleme yapmak için öncelikle E-devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar Uygulamasından veya SMS ile HES kodu almanız gerekiyor. HES kodu almak için

Hayat Eve Sığar uygulamasını Google Play'dan indirmek için tıklayınız.

Hayat Eve Sığar uygulamasını App Store'dan indirmek için linke tıklayınız.

SMS ile HES kodu almak için 2023 kısa numarasına mesaj atılması gerekiyor. Bu mesajı atmak için

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılıp yollanması gerekiyor.

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek HES kodu alabilir.

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS gönderebilirsiniz.

E-devlet üzerinden HES kodu almak için buraya tıklayınız. Veya akıllı telefonunuzdan e- Devlet uygulamasını indirerek HES kodu yazıp arama yaparak HES kodunuzu oluşturabilirsiniz.

HES kodunuzu aldıysanız öncelikli olarak https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ linkine tıklayın. Daha sonra (*) yer alan yerleri tek tek doldurun. Sırasıyla T.C. kimlik numaranızı, daha sonra adınızı ve soyadınızı belirtilen alanlara yazın. Daha sonra gün, ay ve yıl olarak doğum tarihinizi girin. Daha sonra kart numaranızı belirtilen alana giriniz.

Bu aşamaların ardından telefon numaranızı girin. HES Kodu yazan alan HES kodunuzu girdikten sonra doğrulama kodu alanına harf ve sayılardan oluşan kodu alana girin.

Bu aşamaların ardından Kullanım Koşulları ve Çerçeve Sözleşmesini onaylıyorum. ve Açık Rıza ve Ticari Elektronik İleti iznini kabul ediyorum. seçeneklerini işaretleyin ve kaydet kısmına tıklayın. Akabinde ise telefonunuza SMS üzerinden gelecek olan kodu belirtilen alana girin ve işleminizi tamamlayın.