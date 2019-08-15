Son ana kadar müşteri beklediler, kurbanlıkları satamadılar

Aydın'da bu yıl kurbanlık için pazara getirilen hayvanların bir kısmı elde kaldı. Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi vaktine kadar hayvan pazarında müşteri bekleyen yetiştiriciler, bu yıl fiyatların uygun olmasına rağmen beklenen satışın gerçekleşmediğini belirttiler.

Kurban bayramından yaklaşık 10 gün gün önce hayvan pazarlarında satışa başladıklarını belirten çobanlardan Celil Ateş, bu yıl satışların düşük olduğunu söyledi. Efeler ilçesine balı kırsal Gölhisar Mahallesi'nde çobanlık yaptığını ve bayramdan önce yaklaşık 300 koyun ve keçisi ile Aydın Efeler ilçesindeki hayvan pazarına kurbanlık satışı için geldiğini belirten Celil Ateş, "Girdi maliyetlerinin artmasına rağmen bu yıl fiyatlar geçen yıl ile neredeyse geçen yılın fiyatı ile aynıydı. Her bütçeye uygun kurbanlık olmasına rağmen bayram öncesi satışlar zayıf oldu. Arife günü e bayramın ilk günü satışlar devam etti. İlk günden sonra satamayanlar mallarını sarıp evine döndü. Biz satılır ümidiyle Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi vaktine kadar pazarı terk etmedik. Ancak bu yıl beklediğimiz satışlar gerçekleşmedi. 300 küçükbaş hayvandan yaklaşık 100 tanesi elimizde kaldı" diye konuştu.

Kurbanlıkları 800 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkardıklarını belirten Celil Ateş, "Her bütçeye uygun kurbanlık vardı. Bazı çobanlar giderken yeniden kamyon parası vermemek için maliyetin de altında satış yaptı. Nedense bu yıl yetiştiricinin Kurban Bayramı hesapları tutmadı" diyerek elde kalan hayvanları kasaplara vereceklerini söyledi.

Kaynak: İHA