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  3. Son anda önlendi! Canlı bomba etkisiz hale getirildi

Son anda önlendi! Canlı bomba etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubu, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale getirildi" denildi.

Son anda önlendi! Canlı bomba etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. PKK/KCK/ PYD/YPG terör örgütüne mensup bir teröristin Suriye'den illegal yollardan getirdiği patlayıcı maddeyle sansasyonel eylemler yapacağı bilgisi alan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri harekete geçti.

Teröristin içinde olduğu taksi, Viranşehir ilçesinin girişinde bulunan uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durduruldu.

Bu esnada terörist, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi.

1,5 KİLOGRAM PATLAYICI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye uyruklu olduğu belirlenen şahsın yapılan üst aramasında, üzerine sarılı korse içerisinde ele geçirilen yaklaşık 1,5 kilogram patlamaya hazır parça tesirli bomba imha edildi.

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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