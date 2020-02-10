Son anket sonuçları paylaşıldı! Yeni kurulan partilere kötü haber

MetroPOLL araştırma şirketi, "Türkiye'nin Nabzı Ocak 2020" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu üzerinden seçmenlerin görüşü üzerine çarpıcı bir araştırma yapan MetroPOLL, araştırma şirketi Ocak'ta düzenlenen anketin sonuçlarını paylaştı.

Sonuçlara göre iktidardaki AK Parti yüzde 40 ile birinci sırada. AK Parti'yi yüzde 25.5'lik oy oranı ile CHP takip ediyor. Mecliste temsil edilen diğer partiler arasında MHP'nin oy oranı yüzde 10.1, HDP'nin yüzde 12.1, İYİ Parti'nin yüzde 8.3, Saadet Partisi'nin yüzde 1.2'luk bir seçmen desteğine sahip olduğu görünüyor.

YENİ PARTİLER BU KEZ DE HÜSRAN YAŞADI

Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'ne oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 1.2 iken, Ali Babacan'ın kurması beklenen siyasi partiyi destekleyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 0.8'i buluyor.