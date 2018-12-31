Son bir yıl içerisinde yapılan operasyon sayıları açıklandı

IHAAW122815-GEN/31-12-2018 - İçişleri Bakanlığı koordinesinde son bir yıl içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurları ile birlikte Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri tarafından İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde kırsalda 599'u büyük ve orta çaplı toplam 96 bin 745, şehirlerde 33 bin 895 olmak üzere 130 bin 640 operasyon yapıldı. 31.12.2018 12:28:15 TSI NNNN