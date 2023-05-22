SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı,

ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerine girerek aldığı 5.17 oy ile üçüncü olarak 2. tura kalamayan Sinan Oğan'ın 28 Mayıst'a yapılacak olan 2. tur seçimlerinde cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı mı, yoksa millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceği merak ediliyordu . Oğan, kararını vererek bu gün düzenlediği basın toplantısında Millet ittifakı bizi ikna edemedi diyerek, 28 Mayıs 2. tur seçimlerinde cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

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