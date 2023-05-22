SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı

ATA ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan, Oğan, girdiği cumhurbaşkanlığı seçimleri 1. turunda aldığı 5.17 oy ile Dikkatleri üzerine çekmiş 2. turda hangi adayı destekleyeceği merak ediliyordu. Oğan 28 mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleyeceği adayı açıkladı.

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SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı

ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerine girerek aldığı 5.17 oy ile üçüncü olarak 2. tura kalamayan Sinan Oğan'ın 28 Mayıst'a yapılacak olan 2. tur seçimlerinde cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı mı, yoksa millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceği merak ediliyordu . Oğan, kararını vererek bu gün düzenlediği basın toplantısında Millet ittifakı bizi ikna edemedi diyerek, 28 Mayıs 2. tur seçimlerinde cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı,

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