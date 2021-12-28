Son dakika | Fenerbahçe Beko'da koronavirüs şoku: 3 kişi pozitif

Son dakika haberi... Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada 3 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımından iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanının koronavirüs yakalandığı, test sonucu pozitif çıkan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçlernin başlatıldığı belirtildi.

İşte Fenerbahçe Beko'nun açıklaması:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplamda üç kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."