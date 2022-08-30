Milyonlarca insanı dolandırmıştı! Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı!

Arnavutluk polisinden yapılan son dakika açıklamasına göre kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’un Vlora kentinde yakalandığı haberi verildi.

Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti. Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı.