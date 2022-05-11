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  3. Son dakika! 11 Mayıs 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı!

Son dakika! 11 Mayıs 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı!

Son dakika! 11 Mayıs 2022 Çarşamba Günlük Koronavirüs Tablosu merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda 11 Mayıs 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu...

Son dakika! 11 Mayıs 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı!

Türkiye'de ve tüm dünyada koronavirüs etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkemizde bir yandan aşı uygulamaları hız kesmeden sürerken bir yandan da ortaya çıkan yeni varyantlar, salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Bu kapsamda vatandaşlar salgındaki son durumu gösteren son 24 saatin korona tablosunu araştırıyor. İşte, 11 Mayıs 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs tablosu...

7 Mayıs 2022 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu

11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

11 Mayıs 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu  "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı.

Son 24 saatte Türkiye'de 1670 kişi koronavirüse yakalandı, 9 kişi ise hayatını kaybetti.

Son dakika! 11 Mayıs 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı!

10 MAYIS 2022 SALITÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

10 Mayıs 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu  "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı.

Son 24 saatte Türkiye'de 1858 kişi koronavirüse yakalandı, 7 kişi ise hayatını kaybetti.

Son dakika! 10 Mayıs 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı!

9 MAYIS 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

9 Mayıs 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu  "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı.

Son dakika! 9 Mayıs 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı!

8 MAYIS 2022 PAZAR TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

8 Mayıs 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu  "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı.

Son 24 saatte Türkiye'de 1480 kişi koronavirüse yakalandı, 9 kişi ise hayatını kaybetti.

Son dakika! 8 Mayıs 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı!

7 MAYIS 2022 CUMARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

7 Mayıs 2022 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu  "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan dünkü veriler doğrultusunda, 102 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 1661 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1843 oldu.

7 Mayıs 2022 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu

6 MAYIS 2022 CUMA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

6 Mayıs 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu  "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, 135 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 1743 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 2239 oldu.

7 Mayıs 2022 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu

5 MAYIS 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

5 Mayıs 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu  "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, 101 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 1253 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1782 oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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